Chiesa: "Salah è ancora legato all'Italia, parla sempre di Firenze e Roma"

GASPORT - Federico Chiesa è stato intervistato dal quotidiano sportivo, parlando del rapporto con Mohamed Salah e del futuro della sua carriera. Le sue parole: "Pur essendo una leggenda e pur avendo mille emozioni per l'addio, ha avuto un pensiero per tutti e ci ha ringraziato per essere stati suoi compagni. A me ha regalato una maglia con una dedica bella e privata. Salah ha un cuore immenso ed è ancora legato all'Italia: parla sempre di Firenze e Roma".