Caso Gothberg-Lazio Women, sentenza storica del TAS: licenziamento per gravidanza giudicato illegittimo

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza nel calcio professionistico. Come riportato dall’account X della FIFPRO, il TAS ha accolto il ricorso dell’ex calciatrice della Lazio Women Maja Gothberg, stabilendo che il club ha interrotto illegittimamente il rapporto di lavoro a causa della gravidanza della giocatrice. Si tratta del primo caso in cui il Tribunale Arbitrale dello Sport riconosce formalmente l’illegittimità della risoluzione di un contratto per motivi legati alla maternità, disponendo inoltre un risarcimento economico a favore della calciatrice. La decisione rappresenta un precedente di grande rilevanza e potrebbe influenzare l’applicazione delle tutele per la gravidanza nel calcio professionistico, rafforzando i diritti delle atlete e fissando un punto di riferimento per casi analoghi in futuro.

The Court of Arbitration for Sport (CAS) has ruled in favour of a Swedish women’s footballer in a landmark maternity case that could shape how pregnancy protections are applied across professional football in future.



The case, in which Maja Gothberg was successful against her… pic.twitter.com/RX22XMjk1f — FIFPRO (@FIFPRO) June 24, 2026



