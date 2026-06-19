Calciomercato Roma, spunta il nome di Virgili del Mallorca: sul classe 2006 anche Celta e Benfica

La Roma posa gli occhi su Jan Virgili, ala classe 2006 del Mallorca. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Radio Marca, anche i giallorossi stanno monitorando il 19enne spagnolo che è fortemente voluto da Celta Vigo e Benfica. Le caratteristiche di Virgili hanno attirato l'interesse di molti club europei e potrebbe essere un profilo su cui la Roma potrebbe decidere di affondare.