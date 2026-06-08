Calciomercato Roma, occhi su Brahim Diaz: lo spagnolo aspetta il vertice con Mourinho, in pressing la Juventus

Il futuro di Brahim Díaz è destinato a subire un'accelerazione dopo gli ultimi sviluppi societari in casa Real Madrid. La rielezione del presidente Florentino Pérez, avvenuta nonostante l'opposizione del 35% dei soci che non lo ha votato. sancisce l'imminente arrivo sulla panchina dei Blancos di José Mourinho. Il tecnico portoghese, a cui si aggiungeranno Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, dovrà definire l'assetto della rosa, comprese le posizioni di Nico Paz e dello stesso trequartista ex Milan.

La volontà iniziale di Brahim Díaz è quella di rimanere a Madrid per giocarsi le proprie chance, ma la sua permanenza è subordinata a un colloquio con Mourinho per comprenderne le reali intenzioni tattiche. Sulle tracce del giocatore c'è il forte pressing della Juventus. Anche la Roma resta vigile ed è pronta a inserirsi nella trattativa qualora il confronto con lo "Special One" dovesse spingere il calciatore a valutare un futuro lontano dalla Spagna.

(sport.sky.it)