Calciomercato Roma, l'Atletico Madrid non molla Soulé

Matias Soulé è al centro delle voci di un possibile addio. La Roma dovrà cedere qualcuno e il maggiore indiziato è appunto l'argentino. In questo momento davanti a tutti ci sarebbe il Borussia Dortmund, ma secondo il sito l'Atletico Madrid non molla la presa.

Nonostante i contatti tra l'agente del giocatore e la squadra tedesca, gli spagnoli non mollano la presa. La valutazione della Roma si aggira sui 40 milioni di euro, ma si parla anche di una possibile chiusura, qualora arrivasse l'offerta, per 35 milioni. Insomma, è asta per Matias, che a quanto pare potrebbe essere l'indiziato numero uno per fare spazio a Greenwood.

(transferfeed.com)