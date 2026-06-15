Calciomercato Roma, interesse per Komur: la richiesta è di 10 milioni

Sarebbe finito anche Mert Komur nel mirino della Roma, stando alle informazioni che arrivano dalla Germania. L'Augsburg, proprietario del cartellino del giocatore offensivo, sarebbe disposto anche a discutere una partenza nonostante da poco sia arrivato il rinnovo del contratto fino al 2029.

Almeno dieci milioni di euro sarebbe la richiesta. Roma, Francoforte, Lipsia e Monaco le squadre che hanno mostrato interesse nei confronti di questo giocatore. Parliamo di un classe 2005, trequartista, che ha chiuso la sua annata con 28 presenze, 2 gol e 4 assist.

(neunzigplus.de)