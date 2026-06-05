Addio a Massimo Manara, ex responsabile sanitario della Roma. Il cordoglio del club: "Professionista esemplare e uomo di grande spessore"

È venuto a mancare il dottor Massimo Manara, medico dello sport che in passato ha guidato lo staff sanitario della Roma. Il club giallorosso ha voluto ricordare l'ex dirigente medico con un messaggio di cordoglio diffuso sui propri canali ufficiali: "Il Club partecipa con profondo dolore al cordoglio per la scomparsa del dott. Massimo Manara, professionista esemplare e uomo di grande spessore".

Manara aveva ricoperto il ruolo di responsabile sanitario della società giallorossa per cinque stagioni, dal 2019/2020 al 2023/24. Il messaggio di cordoglio del club si è concluso con un pensiero rivolto ai familiari: "Tutta l’AS Roma si stringe intorno ai suoi cari".

Il Club partecipa con profondo dolore al cordoglio per la scomparsa del dott. Massimo Manara, professionista esemplare e uomo di grande spessore.



È stato Responsabile Sanitario per cinque stagioni, dal 2019/2020 al 2023/24.

Tutta l’AS Roma si stringe intorno ai suoi cari. pic.twitter.com/KvbMhmluBa — AS Roma (@OfficialASRoma) June 5, 2026



