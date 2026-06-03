Abodi sugli stadi di Roma e Lazio: "Proseguiamo con un'intensità mai vista prima"

Al margine del premio De Santis, Andrea Abodi ha parlato del futuro dell'Italia a livello calcistico. Il Ministro per lo Sport, ha parlato del prossimo ct della Nazionale e soprattutto dei nuovi stadi di Roma e Lazio in vista di EURO 2032, edizione che sarà ospitata in Italia e in Turchia. Ecco le sue parole.

Mancini nuovo ct?

"Sul tema non mi esprimo. C'è chi lo farà e lo farà con consapevolezza. Chiunque sarà scelto, saremo tutti col prossimo ct. E' fondamentale che ci si ritrovi intorno alla maglia azzurra, le casacche di parte hanno il loro tempo ma è importante vestire la maglia di tutti, che è quella azzurra".

Su EURO 2032

"Organizzeremo insieme alla Turchia gli europei, i nostri 5 stadi saranno proposti nei tempi previsti. Con la UEFA c'è costante contatto, anche tenendo conto del lavoro che stiamo facendo coi ministri Giorgetti e Salvini".

Sui nuovi stadi di Roma e Lazio

"Gli aggiornamenti li darà chi deve darli. Noi proseguiamo con un'intensità che mai si era vista prima su tutti i fronti. Non dimentichiamoci che c'è un cantiere a Venezia finanziato con risorse pubbliche, c'è un contatto costante con l'amministrazione. Questa vivacità è frutto di organizzazione e di obiettivi, il rilancio del calcio passerà anche dalle nuove infrastrutture".