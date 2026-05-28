Ufficiale: Italiano lascia il Bologna

Vincenzo Italiano non sarà più l'allenatore del Bologna. Come fa sapere il club felsineo, è stato raggiunto un accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Questo quanto si legge nel comunicato: "Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera."

Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto.



Il comunicato integrale ? https://t.co/zpc70mbqVP pic.twitter.com/onIeD1XT4a — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) May 28, 2026



