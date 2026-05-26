Totti in compagnia di Toni e Fiore alle Maldive: il Capitano protagonista del "balletto dell'estate" (VIDEO)

In attesa di definire il suo futuro legato a un possibile rientro nella Roma da dirigente, Francesco Totti si sta godendo alcuni giorni di vacanza alle Maldive in compagnia di Stefano Fiore e Luca Toni. L'ex centravanti giallorosso ha invitato il Capitano e l'ex centrocampista della Lazio per il suo compleanno e i tre hanno dato vita al divertente "balletto dell'estate".

Francesco Totti, Luca Toni e Stefano Fiore: abbiamo già la danza dell’estate ?#AsRoma pic.twitter.com/uaLjX4MtUX — laroma24.it (@LAROMA24) May 26, 2026



