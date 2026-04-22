Atalanta, Percassi: "Gasperini? Abbiamo vissuto dei momenti importanti, normale ci si lascia alle emozioni"

Poco prima del fischio d'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, ha parlato l'ad bergamasco Luca Percassi. Il dirigente nerazzurro è tornato anche sulle parole spese da Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa dello scorso match di Serie A contro la Roma. Ecco le sue parole.

"Con Gasperini abbiamo vissuto dei momenti molto importanti, nove anni straordinari dal punto di vista sportivo. Quando si ripercorrono certe storie ci si lascia alle emozioni però purtroppo il calcio non lascia tempo e noi siamo molto concentrati sul presente e sul futuro".