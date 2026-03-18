VIDEO - Gasperini: "La spiegazione dell'AIA sull'espulsione di Wesley? Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo..."

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Bologna, a Gian Piero Gasperini è stato chiesto un parere sulla spiegazione data dall'AIA sull'espulsione di Wesley contro il Como. Le sue parole:

Come sta la squadra dal punto di vista del morale? Vi ha convinto la spiegazione dell'AIA sull'espulsione di Wesley?

"(Il mister inizia a ridere e fatica a parlare, ndr) Rivedendo le immagini... Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo. Diciamo così, così non mettiamo in difficoltà nessuno".