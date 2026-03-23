Como, Baturina: "Corsa Champions? Juve, Roma e Atalanta sono squadre top e sono vicine"

RADIO TV SERIE A - Martin Baturina ha rilasciato un'intervista alla radio ufficiale della Serie A, parlando anche della Champions League. Queste le sue parole: "Se do un'occhiata alla classifica alle volte? Io personalmente sì. Ovviamente. Stiamo gareggiando contro le migliori squadre d'Italia e ne siamo davvero felici. Ma dobbiamo andare avanti perché Juventus, Roma, Atalanta sono tutte squadre top e sono vicine a noi. Quindi sì, sarà una grande battaglia".