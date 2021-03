Ansia Kumbulla: problemi al ginocchio in Nazionale, domani rientro a Roma ed esami. Pallotta a ruota libera: «Ho evitato la bancarotta»

Weekend di sosta del campionato rovinato da un infortunio accusato in Nazionale. A fermarsi stavolta è Marash Kumbulla. Un problema al ginocchio ancora da valutare appieno ma quanto basta per far tornare a Roma il centrale giallorosso. Già domani previsto il rientro a Roma, dalle parole dell'agente dello stesso giocatore e del ct dell'Albania Reja non dovrebbe essere nulla di grave ma le cautele in questi casi sono più che doverose.

Stasera Gonzalo Villar sarà l'unico romanista in campo, a riposo invece Dzeko, che salta l'amichevole tra Bosnia e Costa Rica. A scuotere la monotonia dell'assenza del calcio giocato ci ha pensato James Pallotta, sempre più attivo sui social e stavolta il botta e risposta con i tifosi su Twitter ha assunto toni anche aspri. Coda sul mercato e sul tema portiere ci sono nuove voci che accostano i giallorossi a Juan Musso. Diawara e Carles Perez potrebbero essere le pedine necessarie per arrivare all'estremo difensore dell'Udinese.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - IN PORTA SI CAMBIA: LA ROMA PUNTA SU MUSSO E METTE DUE JOLLY SUL PIATTO

TWITTER, PALLOTTA CONTRO TUTTI: «HO SALVATO LA ROMA DALLA BANCAROTTA, SALAH VOLEVA ANDARE VIA». POI ATTACCA UN TIFOSO: «IN CIMA ALLA LISTA DEI FUCKING IDIOTS»

KUMBULLA, PROBLEMA AL GINOCCHIO IN NAZIONALE: DOMANI RIENTRO A ROMA - IL CT REJA: «SOLO UN LEGGERO RISENTIMENTO»

SERIE A FEMMINILE, ROMA-SAN MARINO 2-0

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

BOSNIA: DZEKO SALTA L'AMICHEVOLE CON IL COSTA RICA, SOLO TRIBUNA PER L'ATTACCANTE GIALLOROSSO

SPAGNA U21: VILLAR TITOLARE NEL MATCH CON L'ITALIA

LR24