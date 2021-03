Pallotta contro tutti: "Salah voleva andar via, 42 milioni meglio di niente. Ho rilevato il club in bancarotta, il FFP ci stava col fiato sul collo". E ad un tifoso: "Sei in cima alla lista dei f***ing idiots"

James Pallotta non accenna a fermarsi nel fornire la sua verità: e per farlo utilizza Twitter, mezzo cui si è affidato negli ultimi giorni per rispondere alle domande dei tifosi e commentare l'ambiente romano e i suoi anni di presidenza. L'imprenditore di Boston ci ha tenuto a spiegare diverse questioni: "E' buffo il modo in cui parlate di Baldini, presto vedrete alcune delle cose buone che ha fatto per la Roma. Ma l'invidia uccide. Franco ha ottenuto poco senza Capello? Persino Fabio direbbe che è una cosa ridicola".

Pallotta ne ha per tutti, e su molti argomenti: "Salah? Si continua ad ignorare il fatto che volesse andar via e che il suo contratto era in scadenza, meglio venderlo a 42 milioni o lasciarlo partire a 0? Offrirgli abbastanza da farlo restare? Santo Dio! Voleva tornare nel campionato in cui non aveva dimostrato il suo potenziale, dove gli era stato detto che non era abbastanza bravo".

E ancora: "Vi avrei lasciato sull'orlo della bancarotta? Quando ho comprato il club era sull'orlo della bancarotta. Lo abbiamo rilevato da Unicredit. Se avrei potuto aggirare il Fair Play Finanziario? No, abbiamo dovuto rendere conto all'UEFA in Svizzera. Hanno cercato di multarci ancor prima che rilevassimo il club. Abbiamo combattuto e vinto il 90% delle nostre battaglie col FFP. Due anni dopo hanno cambiato un po'le regole"

