Kumbulla, infortunio al ginocchio con l'Albania: domani tornerà a Roma, necessari gli esami strumentali. L'agente: "Il crociato non è in discussione"

Scatta l'allarme infortuni in casa Roma: Marash Kumbulla ha accusato un problema al ginocchio in ritiro con la nazionale albanese di Edy Reja. Secondo quanto riferisce il sito albanese, il difensore giallorosso si è infortunato nella sfida contro Andorra disputata giovedì e lascerà il ritiro per far ritorno a Roma, dove si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire l'entità dell'infortunio. "Si parla di un lieve infortunio al menisco, ma resta da chiarire dopo i controlli", continua il sito.

(abcnews.al)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

L'agente di Kumbulla, Gianni Vitali, ha confermato che sarà necessario effettuare gli esami strumentali, ma ha anche aggiunto che "il crociato non è in discussione". Kumbulla rientrerà domani a Roma. È quanto fa sapere con un tweet il giornalista di RomaPress John Solano.

L’agente di #Kumbulla a @ASRomaPress: “Il crociato non è in discussione.” Necessari esami strumentali — John Solano (@Solano_56) March 27, 2021