AGRESTI: "Fonseca praticamente fuori dalla Roma" - FOCOLARI: "Il prossimo allenatore non sarà Allegri, più probabile Sarri"

Al centro delle discussioni radiofoniche c'è da giorni soprattutto la questione allenatore. "Credo che Fonseca sia praticamente fuori dalla Roma, ma cosa succede se il portoghese porta i giallorossi in finale di Europa League?", si chiede Stefano Agresti. "La Roma ha già scelto di cambiare in panchina, ma non ha scelto chi sarà l'allenatore", sostiene Guido D'Ubaldo.

Secondo Furio Focolari "non sarà Allegri, Sarri mi sembra più probabile".

Le dichiarazioni di Spinazzola? Una frase buttata lì, magari avrà anche ripercussioni ma spero di no (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

E' inevitabile che le energie della Roma siano rivolte anche al prossimo anno, altrimenti non ci sarebbe programmazione. Si cambierà e serve pianificare, anche se spesso si cambia cogliendo l'occasione. Credo che Fonseca sia praticamente fuori dalla Roma, ma cosa succede se il portoghese porta i giallorossi in finale di Europa League? Sarà ancora l'allenatore da cacciare o diventerà l'uomo che può riportare una coppa a Roma dopo anni? (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Secondo me la Roma ha già scelto di cambiare in panchina, ma non ha scelto chi sarà l'allenatore. Deve ancora parlare con gli eventuali candidati e fare valutazioni economiche: un conto è programmare con i soldi della Champions League e un altro conto è farlo senza. Ma per cominciare a prendere allenatori di un certo calibro bisognerà cominciare a muoversi tra poco (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Solo qui a Roma le dichiarazioni di Spinazzola possono creare scalpore. Ha detto una cosa di calcio. Per lui al livello tecnico alcuni giocatori valgono più di altri, e sono dichiarazioni anche un po' di parte dettate dal momento. Allegri? Per me non va alla Roma. Non so che intenzioni abbiano a Triogoria, dipende anche dal mercato che vogliono fare, ma potrebbe arrivare un allenatore straniero (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che nel giro di 22-23 giorni si capirà il destino della Roma. Ci saranno le due partite di Europa League e 4 gare di campionato. La media punti è molto più bassa rispetto al girone d'andata, un'idea su come finirà la Roma si può già avere. Ai giallorossi serve un tecnico importante, e poi ovviamente i giocatori in campo. Se la Roma arriva in finale di Europa League e vince, Fonseca avrà fatto il suo lavoro. I giallorossi sono arrivati in semifinale di Champions, traguardo molto più importante di un'ipotetica Europa League (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Musso e Gollini sono due portieri di buon livello. Il primo mi sembra un po' più continuo, ma sul fatto che alla Roma serva un portiere non ho dubbi. Spinazzola? Forse è stato poco carino nei confronti di Mancini, anche lui del gruppo della Nazionale azzurra. Ma in ogni caso ha fatto bene a dire quello che ha detto, non c'è niente di male e lo ha fatto nel contesto della nazionale. Non c'è da farla tanto lunga (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per me la Roma è fuori dalla corsa Champions. I giallorossi sono a 5 punti dall'Atalanta che ha il vantaggio dello scontro diretto. E gli uomini di Gasperini marciano ad un ritmo forsennato e non hanno le coppe. La Roma è in ritardo. Il prossimo allenatore della Roma? Non credo sarà Allegri, Sarri mi sembra più probabile. Ma occhio alle sorprese: i giallorossi hanno una proprietà americana e un gm portoghese, potrebbero scegliere un nome fuori dagli schemi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)