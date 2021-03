Roma: 8 tecnici Usa e getta

Sono ben 8 i tecnici avvicendatisi sulla panchina della Roma dall'inizio dell'era americana. Più di quanti non ne siano passati per la panchina di Napoli, Juventus e Lazio, ma in media con quelli che invece hanno allenato Milan (8) e Inter (10) nello stesso periodo di riferimento.

E a Trigoria potrebbe arrivare il nono se Paulo Fonseca non riuscisse a portare a casa l'Europa League. E' possibile che i Friedkin vogliano aggiungere un altro tassello alla loro gestione scegliendo il loro primo tecnico, e percorrere piste già battute potrebbe incrinare il loro rapporto con la tifoseria. Potrebbe essere arrivato il momento di vedere a Trigoria un tecnico 'di nome', e regalare ad un nuovo progetto la garanzia tecnica di un allenatore come Sarri (difficile Allegri che vede nei giallorossi una carta di riserva), permetterebbe alla società di dotarsi di un ombrello a fronte di possibili difficoltà iniziali.

(Il Messaggero)