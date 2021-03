In porta si cambia: la Roma punta su Musso e mette due jolly sul piatto

Dopo l'esperienza all'Udinese, Juan Musso è pronto ad un passo avanti in carriera. Lo aspetta a braccia aperte la Roma, che dovrà però vincere la concorrenza di club come il Milan - se decidesse di fare a meno di Donnarumma - e l'Atalanta. Al momento però i giallorossi sono in vantaggio per l'estremo difensore argentino, anche grazie ad alcuni abboccamenti con il club di appartenenza che ha fissato la valutazione sui 20 milioni di euro. Non uno scoglio insormontabile, anche perché nell'operazione potrebbero rientrare calciatori su cui Gotti si è espresso in modo lusinghiero: su tutti Diawara e Carles Perez.

Se Musso è in pole per difendere i pali della Roma nella prossima stagione, non si perdono di vista piani alternativi: si seguono Gollini e Silvestri, mentre Raiola ha offerto Areola.

La Roma però deve muoversi anche in uscita: servono 18 milioni per cedere Pau Lopez senza generare minusvalenza, mentre Olsen, che sembrava vicino ad una permanenza all'Everton, sembra aver cambiato idea dopo la rapina subita in casa a Liverpool.

Sarà un estate di duro lavoro per Tiago Pinto, che punterà a sfoltire la rosa abbassando il monte ingaggi. Non è un caso che tra i profili seguiti ci sia quello di Maarten Vandervoordt, portiere classe 2002 del Genk, seguito anche da Real Madrid e Liverpool.

(gasport)