Spagna U21: Villar dal 1' nel match con l'Italia

Nella prima uscita aveva trovato un gol e una bella prestazione, Gonzalo Villar ci riprova anche stasera. Il centrocampista della Roma è stato confermato titolare dal ct Luis De La Fuente e sarà in campo dal 1' questa sera nel match dell'Europeo U21 tra Spagna e Italia, partita che si profila decisiva per il passaggio del turno per le Furie Rosse. A differenza della prima uscita con la Slovenia stavolta De La Fuente dovrebbe schierare un 4-3-3. Villar dovrebbe agire in mediana in coppia con Manu Garcia, mentre Zubimendi scala davanti alla difesa.