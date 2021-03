Albania, Reja: "Leggero risentimento al ginocchio per Kumbulla. Mi dispiace, stava giocando bene con la Roma"

In conferenza stampa, alla vigilia della gara contro l'Inghilterra, il ct dell'Albania, Edy Reja, ha parlato delle condizioni di Marash Kumbulla dopo l'infortunio al ginocchio accusato in nazionale: "Ha avuto un leggero risentimento al ginocchio e non volevamo rischiarlo, mi dispiace per lui perché stava giocando bene con la Roma".