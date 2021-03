Bosnia: Dzeko risparmiato per l'amichevole con Costa Rica, l'attaccante giallorosso in tribuna

Alla fine Edin Dzeko è stato risparmiato come promesso. Dopo aver giocato il match di qualificazione ai Mondiali con la Finlandia, oggi l'attaccante della Roma guarda la sua Bosnia dagli spalti. Il ct Ivaylo Petev (oggi non in panchina perché in quarantena per il Covid, al suo posto il vice Slaven Musa) ha scelto di non schierare i giocatori più rappresentativi per l'amichevole in corso a Zenica con la Costa Rica. Dzeko siede in tribuna al fianco di Miralem Pjanic e assieme ai vertici della federazione.

Scongiurato così il rischio di possibili problemi fisici. Dzeko, reduce dalla gara con il Napoli nella quale aveva riportato un problema al flessore della coscia destra. Dopo gli esami ad Helsinki, Dzeko era sceso in campo con la Finlandia con solo un allenamento alle spalle ma già dalla sua assenza nella rifinitura di ieri si era capito che Petev avrebbe voluto preservare il suo capitano. Dzeko potrebbe tornare in campo mercoledì prossimo per il match con la Francia.

(klix.ba)

