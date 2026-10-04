Nations League, Grecia-Germania: Koulierakis parte dal primo minuto

Martina Piemonte festeggia sui social il successo per 3-1 della Roma Femminile sulla Lazio al Tre Fontane. Per l’attaccante si tratta di una sfida dal sapore particolare: arrivata alla Roma proprio da...
Cesc Fabregas parla di Gian Piero Gasperini dal palco del Festival dello Sport di Trento. L’allenatore del Como, tra gli ospiti della manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport, si è soffer...
Torna d’attualità il nome di Endrick in casa Roma. Nel corso dell’ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante del Real Madri...
Nuove anticipazioni sull’abbigliamento della Roma per la stagione 2026/27. Il portale specializzato ha diffuso le immagini della collezione Adidas Equipment (EQT) dedicata al club giallorosso e ispira...
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