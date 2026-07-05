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Mondiali, Koné dopo la vittoria contro il Paraguay: "Partita dura. C'erano duelli continui, anche esagerati, ma non siamo caduti nel loro gioco" (VIDEO)

Nazionali
di Paolo Rosi
domenica, 05 luglio 2026 alle 11:57
kone francia
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Manu Koné, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di beIN Sports al termine della sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026, vinta dalla Francia per 1-0 contro il Paraguay. I transalpini hanno così strappato il pass per i quarti, dove affronteranno il Marocco di Neil El Aynaoui.
È stata una partita molto dura, qual è la tua reazione?
"È stata durissima, ma siamo felici. Ci siamo adattati oggi. Sapevamo che faceva molto caldo, ma la temperatura valeva per entrambe le squadre. È stata una partita dura, peseremo un po' le nostre parole. Oggi abbiamo risposto presente nei duelli fisici e abbiamo vinto per 1-0. Siamo stati efficaci, questo è l'aspetto più importante".
Cosa intende quando parla di partita dura?
"C'erano duelli continui, a volte anche un po' esagerati, ma non siamo caduti nel loro gioco. Il mister ci aveva avvertito durante la settimana di preparazione. Siamo stati intelligenti, volevamo soltanto vincere ed era questo l'obiettivo principale".
Hai giocato titolare. Come ti sei sentito sul terreno di gioco?
"Bisogna farsi trovare sempre pronti, che si sia titolari o meno. Bisogna prepararsi mentalmente prima, perché non si sa mai cosa può succedere. Ieri c'è stato l'infortunio di Aurélien (Tchouaméni, ndr) e io mi sono fatto trovare pronto. Oggi è stata una gara complicata per tutti, ma abbiamo risposto presente e siamo contenti. Ora speriamo di continuare così contro il Marocco".
È più bello vincere una partita sofferta come questa o imporsi nettamente per 3-0?
"Tutto è bello, ma vincere così ha un sapore speciale perché siamo stati nelle vere difficoltà. È stata una partita completamente diversa, ma ci siamo adattati ed è una grande forza per questa squadra saperlo fare a seconda dell'avversario. Ora ci riposeremo per poi attaccare i quarti di finale".
Contro il loro baricentro basso avete provato spesso la conclusione da fuori area...
"Sì, era una partita differente con il loro blocco molto basso. Sapevamo che c'era lo spazio per calciare da fuori, ce lo diceva il mister e me lo ripeteva anche Mike (Maignan, ndr). Mi sono detto: perché non provare? Non ci sono andato lontano, speriamo che i prossimi tiri vadano dentro".
@beinsportsfr

🎙️ "On va peser nos mots." La réaction de Manu Koné après ce France - Paraguay ! #beinfwc2026 #france #koné

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