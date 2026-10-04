Castro e l'emozione per il debutto con l'Argentina: "Non riesco a descriverlo. È una sensazione immensa"

L'Argentina supera 7-0 il Burkina Faso in amichevole, un match che Santiago Castro non dimenticherà mai. Il centravanti giallorosso è subentrato nella ripresa a Lautaro Martinez, trovando il tanto atteso debutto con la maglia della nazionale argentina. Il numero 9 della Roma con un post su Instagram ha espresso tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto: "Ci sono momenti che rimangono per sempre, e oggi ho avuto la possibilità di viverne uno. Indossare questa maglietta per la prima volta e rappresentare il mio paese è un orgoglio che è difficile spiegare con le parole. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato e sono stati parte di questo viaggio. Da quando ero bambino, sognavo questo momento, e oggi posso dire che si è avverato. Un giorno indimenticabile. Che sia il primo di molti".

Castro ha parlato anche al termine del match in zona mista. Ecco le sue parole: "Non riesco a descriverlo a parole. È una sensazione immensa: vedere la mia famiglia, mia moglie incinta... È un insieme di cose meravigliose. L'addio di Messi? Sarà la prima volta che lo incontrerò. È una sensazione meravigliosa, ma anche un po' triste, perché vorresti vederlo giocare per sempre. È grazie a lui che mi sono innamorato di questo sport, della nazionale e di questa maglia". Il 9 giallorosso ha parlato anche ai canali ufficiali della nazionale argentina: "I giocatori più esperti ci dicono di goderci il momento, di giocare come facciamo nei nostri club e di dare tutto per questa maglia. Ho passato mesi difficili dopo l'infortunio, perché non potevo essere con la nazionale, ma fortunatamente oggi me la sto godendo di nuovo".