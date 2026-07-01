FIGC, Malagò: "Entro una settimana chiuderemo per il CT e il direttore tecnico della Nazionale. Maldini? Non confermare né smentire"

Il neo-eletto presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto il punto sulle scadenze federali e sulla scelta della nuova guida tecnica della Nazionale nel corso della conferenza stampa successiva al consiglio federale. Il dirigente ha evidenziato l'urgenza di definire l'organigramma sportivo del club azzurro.

"Il tema del direttore tecnico e del commissario tecnico è urgentissimo ed è tutto a cascata. Ma nell'arco di una settimana è tutto chiuso", ha dichiarato Malagò. Il presidente ha chiarito di non aver ancora avviato alcuna trattativa per la panchina azzurra: "Non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del dt, che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia". In merito alle indiscrezioni che accostano con insistenza la figura di Paolo Maldini alla Federazione, ha aggiunto: "Non posso confermarlo e nemmeno smentirlo. Spero a breve si possa chiudere questa casella, ci sono tante variabili che incidono".

Malagò ha poi spiegato che la scelta del nuovo CT non sarà vincolata a questioni salariali: "Quanto conterà la sostenibilità economica nella scelta del ct? Non mi sono proprio posto il problema. Non è detto sia così". In conclusione, il numero uno della FIGC ha ringraziato l'intervento del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta per il sostegno economico proposto dalla Lega Serie A: "Marotta ha detto che la Lega di Serie A cercherà di individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Figc, una proposta da portare in assemblea di A il prossimo 23 luglio. Ho molto apprezzato".