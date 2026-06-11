Olanda, il ct Koeman: "Malen? Non ha dimenticato come si segna, non sono preoccupato"

Dal ritiro di Kansas City ha parlato il commissario tecnico dell'Olanda Ronald Koeman. Il ct ha detto la sua anche su Malen, finito al centro delle critiche per le occasioni fallite con la nazionale nelle uscite pre Mondiale. Le sue parole:

«Malen ha dimostrato di saper segnare. Non ha dimenticato come si fa. Sarebbe più preoccupante se dipendesse dall’impegno, ma non è questo il caso. L’efficienza è decisiva nel calcio e, purtroppo, quella è stata molto bassa, troppo bassa».