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Europa League, Juventus-Nijmegen 5-0: buona la prima per i bianconeri, in gol anche Celik

Coppe europee
di FedericoL
giovedì, 17 settembre 2026 alle 22:13
europa league coppa
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Comincia bene l'avventura della Juventus in Europa League. La squadra di Spalletti, infatti, supera 5-0 il Nijmegen all'Allianz Stadium. Bianconeri avanti di 3 gol già al primo tempo, con le reti di Nico Gonzalez, Alajbegovic e il calcio di rigore di Woltemade. Nella ripresa anche la rete dell'ex giallorosso Celik, a chiudere la sfida il gol di Kolo Muani.

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