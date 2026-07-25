Vice Malen: Tresoldi o Castro

La Roma si muove su un doppio binario in attacco per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa più completa e imprevedibile. Se da un lato si cerca un titolare per la trequarti di sinistra, dall'altro il ds D'Amico lavora per ingaggiare un attaccante dinamico che non sia una semplice riserva di Malen, ma un profilo giovane e versatile capace di alternarsi all'olandese o di giocarci insieme.

Nelle ultime ore è balzata in testa la candidatura di Santiago Castro, 22enne argentino del Bologna con già due stagioni e mezzo di Serie A alle spalle. (...) Castro è diventato l'obiettivo principale anche a causa dell'altissima valutazione di Nicolò Tresoldi, seguito fin dall'inizio della sessione. Il Club Brugge non fa sconti e chiede circa 50 milioni di euro per l'italo-tedesco, contro i 40 richiesti dal Bologna per l'argentino. La Roma ha intenzione di spingersi fino a 30 milioni più bonus e sta facendo i conti per capire come incastrare l'investimento con i parametri del bilancio.

(...) Per abbassare le pretese economiche del club emiliano, i giallorossi potrebbero inserire nella trattativa Artem Dovbyk, profilo particolarmente gradito al responsabile dell'area tecnica rossoblù Sartori. Il nodo principale resta l'ingaggio da 3,5 milioni netti dell'ucraino, ma la Roma valuta la possibilità di contribuire al pagamento dello stipendio o di concordare un prestito. D'Amico continua i contatti per regalare a Gasp la spalla ideale del numero 14.

(corsport)