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Roma-Juventus: possibile asse di mercato. Nel mirino Koopmeiners. I bianconeri puntano Ghilardi

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Koopmeiners
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La sessione invernale di calciomercato si avvicina e i club sono già al lavoro per cercare delle opportunità utili in vista della seconda parte di stagione. La Roma, con molta probabilità, dovrà pescare dal mercato di gennaio per allargare la propria rosa. Gasperini, anche durante la conferenza stampa di ieri, non ha perso l'occasione per confermare come la rosa abbia bisogno di essere aumentata visto i tanti impegni, con la speranza che tra Champions League e Coppa Italia le partite della Roma possano essere ancora molte.
Come riportato dal sito, i giallorossi sembrano aver messo nel mirino un ex calciatore allenato da Gasperini all'Atalanta, ovvero Teun Koopemeiners. L'olandese alla Juventus non è mai riuscito ad esprimersi come ai tempi di Bergamo sotto la guida dell'attuale tecnico giallorosso e nella Capitale potrebbe ritrovare un alto rendimento. I bianconeri, però, puntano a Daniele Ghilardi. Non c'è una trattativa, ma si registra il gradimento di entrambi i club. Possibile, quindi, un asse di mercato.
(calciomercato.it)
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RomaCalciomercatoJuventusKoopmeinersGhilardi

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