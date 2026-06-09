Roma-D'Amico: in mattinata risolta la problematica con l'Atalanta. Tra oggi e domani l'ufficialità

L'avventura di Tony D'Amico alla Roma è pronta ad iniziare ufficialmente. Come riportato da Filippo Biafora, nella mattinata di oggi è stata risolta la problematica con l'Atalanta. Il dirigente, quindi, verrà liberato dal club nerazzurro. Tra oggi e domani arriverà anche l'ufficialità.

L'era di Tony #DAmico da direttore sportivo della #ASRoma è pronta ad iniziare: in mattinata è stata risolta la problematica con l'Atalanta che aveva fermato l'insediamento. Tra oggi e domani è atteso il comunicato per l'ufficialità @tempoweb pic.twitter.com/fqK0tqkfEZ — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 9, 2026



