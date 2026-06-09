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Roma-D'Amico: in mattinata risolta la problematica con l'Atalanta. Tra oggi e domani l'ufficialità

09/06/2026 alle 13:19.
tony-damico

L'avventura di Tony D'Amico alla Roma è pronta ad iniziare ufficialmente. Come riportato da Filippo Biafora, nella mattinata di oggi è stata risolta la problematica con l'Atalanta. Il dirigente, quindi, verrà liberato dal club nerazzurro. Tra oggi e domani arriverà anche l'ufficialità.