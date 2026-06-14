Calciomercato Roma: Ziolkowski ha rifiutato il Getafe e club turchi. Forbice di 5 milioni con il Nottingham. Altre squadre inglesi sullo sfondo

Dopo una stagione in cui non è riuscito a trovare molto spazio con la maglia della Roma, Jan Ziolkowski sembra già vicino all'addio. Il giovane classe 2005 è un prospetto sicuramente molto interessante e diversi club lo seguono con attenzione. La Roma, dal canto suo, chiede 20 milioni di euro per lasciarlo andare.

Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il polacco avrebbe rifiutato il Getafe e alcuni club turchi. La priorità di Ziolkowski è la Premier League, e in questo senso l'interesse del Nottingham Forest è concreto. Il club inglese ha inviato una proposta verbale da 15 milioni di euro, la Roma continua a chiederne cinque in più. Sullo sfondo rimangono anche altri club inglesi: Brighton e Bournemouth hanno mostrato interesse, ma il difensore non rappresenta una priorità. Piace anche al West Ham.

?#ASRoma Polish centre‑back Jan Ziółkowski has rejected offers from Getafe and Turkish clubs.



? Nottingham Forest remain in the race, with the player keen on a move to England.



? Roma are seeking around €20M; Forest’s verbal proposal of ~€15M was considered too low.



?… https://t.co/CLHQjrXHlH pic.twitter.com/BldqgS0cWE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 14, 2026



