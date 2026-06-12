Calciomercato Roma, spunta il nome di Pulisic per l'attacco: opzione gradita a Gasperini. Lo statunitense vorrebbe cambiare aria

Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Radio Manà Manà Sport. La Roma starebbe prendendo in considerazione il nome di Christian Pulisic per rinforzare il proprio attacco. Lo statunitense piace e non poco a Gian Piero Gasperini e potrebbe voler cambiare aria dopo l'annata non esaltante con il Milan. Il classe 1998 è stato proposto da alcuni intermediari ed i giallorossi potrebbero far leva anche sul fattore Champions League, competizione che i rossoneri non disputeranno. Inoltre, il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico ha un ottimo rapporto con l'entourage dell'ex Chelsea.

(romasport.eu)

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