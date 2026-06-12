Calciomercato Roma: Greenwood rimane il primo obiettivo. Interesse per Pulisic, Soulé in uscita

La Roma prosegue il proprio lavoro sul mercato concentrando le energie principali sul reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, il club giallorosso continua a insistere per l'acquisto di Mason Greenwood, considerato l'obiettivo numero uno assoluto per la sessione estiva.

Inoltre, si registra un forte interesse per Christian Pulisic del Milan. Lo statunitense possiede le caratteristiche tattiche ideali per integrarsi al meglio nel sistema di gioco di Gian Piero Gasperini. Per fare spazio ai nuovi innesti e finanziare le operazioni in entrata, la Roma ha messo sul mercato Matias Soulé, la cui partenza è considerata ormai probabile.

L'#ASRoma continua a lavorare con insistenza per il colpo #Greenwood, obiettivo numero uno dell'estate. Interesse anche per #Pulisic, che ha le caratteristiche giuste per il modulo di Gasperini. Soulé è in uscita@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 12, 2026



