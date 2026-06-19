Calciomercato Roma: rinnovo in arrivo per Celik. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli. Oggi il calciatore darà la risposta definitiva (VIDEO)

Il rinnovo di Zeki Celik con la Roma è vicinissimo. Come riportato da Filippo Biafora, la Roma e l'entourage del turco stanno definendo gli ultimi dettagli del nuovo contratto in queste ore. L'operazione è gestita in prima persona da Tony D'Amico, che in mattinata ha ricevuto la deroga per operare in anticipo.

Rinnovo in arrivo per Zeki #Celik: l’#ASRoma e il suo entourage stanno definendo in queste ore gli ultimi dettagli del nuovo contratto. Se ne occupa direttamente il nuovo ds D’Amico, che in giornata ha ricevuto la deroga per operare in anticipo@tempoweb pic.twitter.com/0uABjdlfy9 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 19, 2026





Come aggiunto da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, c'è grandissimo ottimismo per il rinnovo di Celik. Il difensore turco nella giornata di oggi darà la sua risposta definitiva.





