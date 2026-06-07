Calciomercato Roma: Paixao non è tra i primi nomi nel taccuino giallorosso. Ci sono altre priorità

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e la Roma lavora per rinforzare il reparto offensivo per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Il sogno del tecnico sarebbe Mason Greenwood del Marsiglia, ma con il club francese i giallorossi potrebbero intavolare un'altra trattativa che porterebbe a Igor Paixao. Come riferito dal giornalista Alfredò Pedullà su X, però, ad oggi, l'ex Feyenoord non è tra i primi nomi nel taccuino della Roma. Il brasiliano non rientra tra le priorità.

#Paixao non è un nome oggi ai primi posti della lista della #Roma, ci sono altre priorità — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 7, 2026



