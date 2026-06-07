Clicky

Calciomercato Roma: Paixao non è tra i primi nomi nel taccuino giallorosso. Ci sono altre priorità

07/06/2026 alle 21:56.
whatsapp-image-2026-06-04-at-15-15-43

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e la Roma lavora per rinforzare il reparto offensivo per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Il sogno del tecnico sarebbe Mason Greenwood del Marsiglia, ma con il club francese i giallorossi potrebbero intavolare un'altra trattativa che porterebbe a Igor Paixao. Come riferito dal giornalista Alfredò Pedullà su X, però, ad oggi, l'ex Feyenoord non è tra i primi nomi nel taccuino della Roma. Il brasiliano non rientra tra le priorità.