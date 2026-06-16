Calciomercato Roma, le cifre per Greenwood: il Marsiglia riscatta un altro 10% dallo United e chiede 50 milioni, dal 1° luglio clausola a 60 milioni

La Roma continua a lavorare con insistenza per assicurarsi Mason Greenwood, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, sono state ridefinite le condizioni economiche tra l'Olympique Marsiglia e il Manchester United per l'eventuale trasferimento dell'esterno d'attacco inglese.

L'accordo tra i francesi e il Manchester United ha subito una variazione: l'OM ha esercitato un'opzione per rilevare un ulteriore 10% dei diritti sul giocatore, riducendo al 30% la quota destinata ai Red Devils in caso di futura rivendita. Sul piano economico, la trattativa per Greenwood ha scadenze precise: per acquistarlo servono 50 milioni di euro entro il 30 giugno, dopodiché, a partire dal 1° luglio, entrerà in vigore la clausola rescissoria da 60 milioni. La Roma resta vigile, mantenendo vivi i dialoghi con l'entourage del calciatore e con la dirigenza dell'OM prima di procedere con passi formali.

Sul fronte della concorrenza, le altre società interessate al calciatore sono Juventus, Inter e Atletico Madrid, secondo quanto segnalato da Gabriele Turchetti. Tra queste, il club spagnolo viene considerato il rivale più pericoloso per i giallorossi: complice l'addio di Antoine Griezmann e la situazione instabile di Julian Alvarez e Sorloth (con la Juventus in trattativa per il centravanti), i Colchoneros dispongono di ulteriore forza economica e della necessità di intervenire sul mercato per acquistare un attaccante di livello.

(Manà Manà Sport)

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