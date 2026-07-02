X, la Roma festeggia il compleanno di El Aynaoui: “Buon compleanno, Neil”

Buon compleanno, Neil! 🎂 #ASRoma pic.twitter.com/zui2DCGBkz— AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2026
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
La Roma avrebbe trovato un accordo con l'attaccante del Bruges Nicolò Tresoldi. Adesso l'obiettivo dei giallorossi, secondo il sito, è quello di abbassare le richieste del club inglese che chiede alme...
LAROMA24.IT - "La Roma non ha un cartello con scritto 'se vende', ha un cartello con scritto 'se gana'". A bucare lo schermo con questa frase, con un completo blu e una presenza scenica ammaliante, er...
Il Nottingham Forest ha deciso di cambiare in panchina e di affidare la squadra a Glasner. Una situazione inaspettata secondo alcuni in Inghilterra. Ma il cambio ormai c'è stato. Questo, secondo le in...
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