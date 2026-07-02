Calciomercato Roma, l'Inter rimane vigile su Mancini

Ancora la firma non è arrivata sul rinnovo del contratto e, secondo le informazioni riportate questa mattina dal giornale, l'Inter alla ricerca di un difensore rimane vigile sul futuro di Gianluca Mancini.

Non dovrebbero esserci problemi comunque: come lo stesso calciatore ha confermato una settimana fa, i discorsi sono già stati intavolati e si arriverà quasi sicuramente a dama. L'interesse per Mancini, da parte dei nerazzurri, è notizia di qualche settimana addietro visto appunto che Chivu ha perso intanto De Vrij (svincolato) e potrebbe perdere Bastoni.

(Il Giorno)