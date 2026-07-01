Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: confermato l'interesse per Summerville

Non solo Greenwood, a quanto pare la Roma non ha perso di vista la possibilità di prendere Summerville dal West Ham. Secondo il sito in questione, il prezzo dato dalla società inglese al cartellino del giocatore è di 50 milioni di sterline.

Si prevede che ci sarà concorrenza per il suo trasferimento, quindi è assai probabile che dei club si possano avvicinare a quella cifre. In ogni caso, il West Ham, lo cederà dopo la retrocessione della passata stagione e sta cercando già un sostituto. In ogni caso, come sappiamo, dentro la società giallorossa rimane la seconda scelta dopo l'inglese del Marsiglia.

(transferfeed.com)