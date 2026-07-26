Avanza Castro

IL TEMPO (L. PES) - Rotta su Castro. Tra gli obiettivi del mercato estivo della Roma, oltre alla priorità "esterni" che resta quella principale nelle idee di Gasperini, c'è anche quello di affiancare a Malen un centravanti che possa garantire all’olandese un’alternanza o, all’evenienza, un partner di livello. L’idea iniziale era quella di portare nella Capitale l’italo-tedesco Tresoldi del Bruges, ma le alte richieste dei belgi, più di 50 milioni, hanno frenato la trattativa sul nascere. Di fatto, dopo la cessione di Tzolis, il club fiammingo lascerebbe andare la punta soltanto con un’offerta fuori mercato. Per questo a Trigoria si è deciso di virare rapidamente su un altro obiettivo, che risponde al nome di Santiago Castro. L’argentino convince sia la dirigenza che l’allenatore, e ora i giallorossi spingono per arrivare all’accordo col Bologna dopo aver incassato il sì del calciatore. I rossoblù partono da una richiesta di 40 milioni, cifra che il ds D'Amico sta provando ad abbassare. In queste ore i contatti proseguono spediti, con la possibilità di inserire contropartite tecniche. La Roma ha in rosa Dovbyk e Vaz in quel ruolo, che possono aiutare a trovare l’intesa. L’obiettivo è cercare di regalare a Gasperini il primo colpo a breve, sicuramente entro la fine della settimana che parte domani, prima della seconda parte di ritiro in Galles. La squadra partirà venerdì, per questo serve accelerare per evitare di allungare i tempi. Dopo la delusione Summerville, quindi, il primo acquisto potrebbe essere un attaccante centrale anziché un’ala, anche se la Roma continua a lavorare sottotraccia anche su profili esterni. La pista che porta a Nusa si raffredda ogni ora di più, soprattutto per la richiesta del Lipsia che sta per cedere Diomande al Real. A Trigoria, tra profili proposti e calciatori valutati, i nomi sono diversi, anche se alcuni restano difficilmente praticabili. Tra questi quelli di El Mala e Leao. Troppo alte le pretese di Colonia e Milan per i due giocatori, che, inoltre, hanno altre trattative in piedi. Il tedesco potrebbe finire al Dortmund mentre il portoghese è corteggiato dal Fenerbahce che, al di là delle smentite di rito - ci furono anche per Greenwood - vuole portare il talento lusitano a Istanbul. I giallorossi continuano a cercare due innesti in quel ruolo dove ad oggi il tecnico ha a disposizione solamente Dybala e Soulé, con quest’ultimo che potrebbe partire in caso di offerte. La settimana entrante sarà determinante anche per il contratto di Pellegrini. Si va verso la firma del centrocampista dopo aver superato lo scoglio della durata dell’accordo che dovrebbe chiudersi sulla base di un biennale con opzione per il terzo a circa 2.5 milioni annui più bonus. Anche in questo caso, come per Castro, l’obiettivo è quello di consegnarlo all’allenatore entro la partenza per il Regno Unito. Restano, invece, meno definiti gli obiettivi che portano agli esterni a tutta fascia. D'Amico cerca un profilo di grande ritmo e fisicità, indifferentemente se a destra o a sinistra.