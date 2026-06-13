Calciomercato Roma: Koné aspetta il PSG. Rifiutato l'Atletico Madrid. Arsenal pista gradita

Manu Koné potrebbe lasciare la Roma. Il centrocampista francese potrebbe rappresentare una cessione preziosa in ottica plusvalenze e gli estimatori per mancano. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la prima squadra a muoversi per il francese è stata l'Atletico Madrid. Koné, però, ha rifiutato la destinazione spagnola e continua a sperare in un interessamento concreto da parte del PSG. Anche l'Arsenal si è mosso per il classe 2001 e ci sono stati i primi contatti con l'entourage. La pista inglese è sicuramente gradita da Koné.

(corsera)