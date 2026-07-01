News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Primo round a Gasperini. I big sono tutti rimasti. Il sogno di Gian Piero: vincere a Roma

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 01 luglio 2026 alle 8:01
gasperini 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
Alla fine ha vinto Gasp. Gli americani, decisionisti per antonomasia, hanno accettato le sue condizioni per la terza volta in pochi mesi. Dopo essersi schierati con Gian Piero rinunciando all'esperienza e alla fedeltà di Claudio Ranieri una volta appurato che la convivenza tra i due fosse impossibile, e dopo aver assecondato pure la sua indicazione di non smantellare con scelte drastiche il gruppo, la cosiddetta banda del sesto posto poi arrivata terza, Friedkin ha di nuovo sposato la linea Gasp.
In una delle riunioni con Ryan avvenute nell'ultima settimana di maggio, il tecnico aveva chiesto al vicepresidente e tenutario del club di resistere il più possibile alla tentazione di cedere un big per sistemare il bilancio. [...]
Il 30 giugno è passato e la Roma potrebbe anche sfruttare lo slittamento Uefa di un mese (30 luglio) per completare le plusvalenze, come raccontiamo a parte, ma la prima tappa l'ha vinta Gasp. Quello «zoccolo duro» del quale ha sempre parlato apertamente, fin qui lo ha preservato. È un'ossatura che parte dai pali e arriva fino in attacco: Svilar, Mancini, NDicka, Koné, Pisilli, Soulé, Malen.[...]
I saldi, a Trigoria, non sono mai cominciati e non inizieranno certamente ora. Il Chelsea è stato respinto per Mile, ad esempio. Anche la Juve si è informata per il portierone belga, sentendosi rispondere che per meno di 60 milioni nessuno del club giallorosso si sarebbe seduto al tavolo delle trattative. L'Inter ci ha provato per NDicka, oltre che per Mancini. [...]
I nerazzurri, grandi estimatori di Koné, di recente hanno pensato anche a Pisili, finito pure nell'orbita di interesse del Milan. Su Manu ha provato a fare sul serio soprattutto l'Atletico Madrid: troppo bassa la proposta per essere presa realmente in considerazione, persino il calciatore s'è voltato dall'altra parte dicendosi disposto a lasciare Roma e il progetto di Gasp solo per il Psg o per un club di Premier. Stoccarda e Dortmund hanno fatto qualche sondaggio per Soulé, tentato pure dalle sirene arabe che però non hanno mai prodotto offerte concrete. [...]
I sauditi, tramite degli intermediari, hanno avvicinato anche Malen; forse pensavano che la Roma, avendolo acquistato "solo" per 25 milioni grazie a un prestito con diritto di riscatto molto conveniente, fosse interessata a generare una plusvalenza immediata. Donny non ne ha voluto neppure sentir parlare e i giallorossi, allo stesso modo, non si sono neanche preoccupati di approfondire la vicenda. "Bobby" è incedibile.
«Restiamo tutti», si sono promessi i calciatori dopo il successo di Verona. Anche Dybala, Pellegrini e Celik, quelli con il contratto scaduto len ma prossimo in tutti e trei casi al innovo, si sono uniti al fioretto. Squadra e staff tecnico sono un corpo unico e insieme ritengono che la qualificazione in Champions sia solo il primo passo verso qualcosa di decisamente più grande. Gasperini è venuto a Roma per vincere lo scudetto. Si è dato tre anni di tempo per provarci e tra poco comincia il secando.
(Corsport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 17:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

romano trigoria 1

Calciomercato Roma, risolte le problematiche con il Cagliari per Romano: prevista per oggi l'ufficialità

lug 01, 13:19

Si sblocca la trattativa tra Roma e Cagliari per Alessandro Romano. Dopo una brusca frenata, quando l'affare sembrava ormai essere definito, a causa di alcuni cambiamenti nelle condizioni economiche,...

pisilli 2

Calciomercato Roma: fissato il prezzo per Pisilli. Non si prendono in considerazione offerte sotto i 40 milioni di euro (VIDEO)

lug 01, 12:42

La Roma, dopo la scadenza del 30 giugno, ha mantenuto in rosa tutti i suoi big, tra cui Niccolò Pisilli. A Trigoria il giovane centrocampista è considerato un patrimonio del club, con Gian Piero Gaspe...

dan ryan friedkin in the box

R.I.P Roma

lug 01, 12:08

LR24.IT (A. CIARDI) - Primo luglio. È passata la mezzanotte da poche ore. Gli avventati e spregiudicati Friedkin non hanno rispettato le regole. All'alba, tramite PEC è arrivato il cartellino rosso ch...

NOTIZIE POPOLARI
bologna roma gasperini

Calciomercato Roma: atteso confronto tra Gasperini, D'Amico e la proprietà per definire il budget

giu 30, 22:08
big massimo ascolto

MANGIANTE: "I Friedkin non cedono i big" - BALZANI: "Domani mi aspetto la prima offerta per Greenwood"

giu 30, 17:30
dovbyk 2

DOVBYK: "Sarei dovuto andare all'Atletico, poi mi ha chiamato De Rossi. Lo scambio con il Milan? Non si è fatto per il poco tempo. Con Gasperini gli allenamenti più duri della mia vita" (VIDEO)

giu 30, 16:30
dan ryan friedkin in the box

R.I.P Roma

lug 01, 12:08
friedkin

Nyon permette lo slittamento a fine luglio

lug 01, 8:06
koopmeiners

Calciomercato Roma, retroscena Svilar: la Juve ha messo sul piatto anche un possibile scambio con Koopmeiners

lug 01, 10:19
VAI AL CANALE
Foto
Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

La festa Champions

La festa Champions

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading