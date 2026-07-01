Primo round a Gasperini. I big sono tutti rimasti. Il sogno di Gian Piero: vincere a Roma

Alla fine ha vinto Gasp. Gli americani, decisionisti per antonomasia, hanno accettato le sue condizioni per la terza volta in pochi mesi. Dopo essersi schierati con Gian Piero rinunciando all'esperienza e alla fedeltà di Claudio Ranieri una volta appurato che la convivenza tra i due fosse impossibile, e dopo aver assecondato pure la sua indicazione di non smantellare con scelte drastiche il gruppo, la cosiddetta banda del sesto posto poi arrivata terza, Friedkin ha di nuovo sposato la linea Gasp.

In una delle riunioni con Ryan avvenute nell'ultima settimana di maggio, il tecnico aveva chiesto al vicepresidente e tenutario del club di resistere il più possibile alla tentazione di cedere un big per sistemare il bilancio. [...]

Il 30 giugno è passato e la Roma potrebbe anche sfruttare lo slittamento Uefa di un mese (30 luglio) per completare le plusvalenze, come raccontiamo a parte, ma la prima tappa l'ha vinta Gasp. Quello «zoccolo duro» del quale ha sempre parlato apertamente, fin qui lo ha preservato. È un'ossatura che parte dai pali e arriva fino in attacco: Svilar, Mancini, NDicka, Koné, Pisilli, Soulé, Malen.[...]

I saldi, a Trigoria, non sono mai cominciati e non inizieranno certamente ora. Il Chelsea è stato respinto per Mile, ad esempio. Anche la Juve si è informata per il portierone belga, sentendosi rispondere che per meno di 60 milioni nessuno del club giallorosso si sarebbe seduto al tavolo delle trattative. L'Inter ci ha provato per NDicka, oltre che per Mancini. [...]

I nerazzurri, grandi estimatori di Koné, di recente hanno pensato anche a Pisili, finito pure nell'orbita di interesse del Milan. Su Manu ha provato a fare sul serio soprattutto l'Atletico Madrid: troppo bassa la proposta per essere presa realmente in considerazione, persino il calciatore s'è voltato dall'altra parte dicendosi disposto a lasciare Roma e il progetto di Gasp solo per il Psg o per un club di Premier. Stoccarda e Dortmund hanno fatto qualche sondaggio per Soulé, tentato pure dalle sirene arabe che però non hanno mai prodotto offerte concrete. [...]

I sauditi, tramite degli intermediari, hanno avvicinato anche Malen; forse pensavano che la Roma, avendolo acquistato "solo" per 25 milioni grazie a un prestito con diritto di riscatto molto conveniente, fosse interessata a generare una plusvalenza immediata. Donny non ne ha voluto neppure sentir parlare e i giallorossi, allo stesso modo, non si sono neanche preoccupati di approfondire la vicenda. "Bobby" è incedibile.

«Restiamo tutti», si sono promessi i calciatori dopo il successo di Verona. Anche Dybala, Pellegrini e Celik, quelli con il contratto scaduto len ma prossimo in tutti e trei casi al innovo, si sono uniti al fioretto. Squadra e staff tecnico sono un corpo unico e insieme ritengono che la qualificazione in Champions sia solo il primo passo verso qualcosa di decisamente più grande. Gasperini è venuto a Roma per vincere lo scudetto. Si è dato tre anni di tempo per provarci e tra poco comincia il secando.

(Corsport)