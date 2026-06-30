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MANGIANTE: "I Friedkin non cedono i big" - BALZANI: "Domani mi aspetto la prima offerta per Greenwood"

Massimo Ascolto
di MatteoM
martedì, 30 giugno 2026 alle 17:30
big massimo ascolto
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Il 30 giugno è arrivato e la Roma, nonostante un inserimento della Juventus per Svilar, ha blindato i suoi big. Nell'etere romano non mancano le riflessioni in merito. "I Friedkin non cedono i big" ha detto Angelo Mangiante. Ora, però, Gasperini si aspetta che il mercato in entrata decolli da subito: "Domani è 1 luglio e mi aspetto la prima offerta ufficiale per Greenwood" afferma Francesco Balzani.
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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La Roma non ha il jolly alla "Palestra" in mano da sfruttare per fare plusvalenza e vendere. Quindi la multa è sicuramente il male minore. 50 milioni per Greenwood? La Roma non deve far parte dell'asta che il Marsiglia vuole far partire. Non esiste solo lui in giro per il mondo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)
I Friedkin hanno dimostrato di non aver problemi economici, ma lo si era capito dall'inizio che i big non sarebbero partiti, le cose stavano andando troppo a rilento. Se la Roma dovesse pagare una multa da 10 milioni di euro sarebbe la scelta più giusta (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)
La Roma non ha rispettato i paletti del settlement agreement, vediamo cosa succede. Mi auguro che la Roma si sia cautelata in qualche modo. Da Trigoria continuano a dirci che la proprietà è tranquilla. Devo immaginare che i colloqui tra Friedkin e Ceferin abbiano portato qualche risultato, magari garantendo uno spettro di penali per la Roma. (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9
Soulé? Dal suo punto di vista, quella descritta dall’agente è la realtà. Lui era molto riluttante all’idea di andare in Arabia (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)
Sono preoccupato per le eventuali sanzioni da parte dell’UEFA. Ho il timore di sanzioni più pesanti di una multa (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)
Gasperini, a conferma di un ruolo dominante nelle scelte tecniche, ha bloccato anche la cessione di Mancini. I Friedkin, nel loro operato pluriennale, hanno dimostrato di non cedere i big (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)
Per Svilar sono convinto che non sia accaduto niente di decisivo o concreto. Secondo un contatto diretto Roma e Juve non lo hanno mai avuto, è tutto indiretto, con intermediari e procuratori. La Juve ha fatto sapere che offrirebbe 40 milioni e la Roma, credo attraverso il manager del giocatore, ha fatto sapere "venite e ne parliamo". Ma io sapevo che stamattina si doveva far viva la Juve - Carnevali, con D'Amico e invece non si è fatta viva. So che la Roma, se avverrà, chiederà 50, altrimenti non si passa (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)
Domani è 1º luglio e mi aspetto che la Roma presenti l'offerta per Greenwood, visto che al giocatore è stato detto che finita la storia delle plusvalenze e del 30 giugno poi ci sarebbe stata l'offerta al Marsiglia, perché lui aspetta, ma non fino a fine luglio, penso una decina di giorni. Quindi mi aspetto che la Roma faccia l'offerta e faccia quella giusta, non che si parta da 40, che si arrivi vicini. Anche perché abbiamo visto che il Milan, in piena difficoltà, ha fatto un acquisto da 70 milioni, anche esagerando, e lo ha chiuso in 2 giorni, quindi si può fare. La Roma ha puntato tanto su Greenwood, non è un qualcosa iniziato ieri. Al Marsiglia non è arrivata ancora nessuna offerta (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

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