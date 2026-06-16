Calciomercato Roma: in definizione l'accordo per il rinnovo di Dybala. Ingaggio tra i 3 e 3,5 milioni di euro. In settimana la firma

La Roma e Paulo Dybala sono pronti ad ufficializzare l'accordo per il rinnovo di contratto. L'argentino è pronto a giocare la sua quinta stagione con la maglia giallorossa. In questi giorni è attesa la definizione dell'accordo. Come riportato da Francesco Balzani al programma dell'emittente telefonica, le parti stanno definendo gli ultimi dettagli. L'ingaggio dovrebbe aggirarsi su una cifra compresa tra i 3 e i 3,5 milioni di euro.

(Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo)

Come aggiunto dalla giornalista Eleonora Trotta sul proprio canale Youtube, questa sarà la settimana della firma per il numero 21. Il club e il calciatore vogliono arrivare alla chiusa e ufficializzare il rinnovo.





