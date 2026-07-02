Calciomercato Roma: Dovbyk piace al Genoa, ma non è una pista calda

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma e il suo nome piace in casa Genoa, dove ritroverebbe Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito dal quotidiano, l'ucraino sarebbe un profilo gradito in casa Grifone, ma dal club ligure arrivano smentite circa un interesse concreto. Al momento non è una pista calda.

(Il Secolo XIX)