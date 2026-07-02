Addio Conti: «Emozione». Saluta anche De Rossi senior?

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma e il suo nome piace in casa Genoa, dove ritroverebbe Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito dal quotidiano, l'ucraino sarebbe un profilo gradito in casa Grifone,...
[...] Così, alla luce delle tante sollecitazioni arrivate dalle società, la "possibilità" di una proroga di un mese dei tempi per effettuare le plusvalenze è diventata concreta. Lo slittamento non va...
La Roma può finalmente spingere sull'acceleratore e trasformare settimane di contatti, telefonate e strategie in un affondo concreto. A Trigoria è il momento delle decisioni: il mercato entra nel vivo...
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