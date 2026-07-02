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Addio Conti: «Emozione». Saluta anche De Rossi senior?

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 02 luglio 2026 alle 8:05
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IL ROMANISTA (L. LATINI) - Dopo oltre mezzo secolo, Bruno Conti lascia la Roma: sono passati 53 anni dall’approdo in giallorosso di “Marazico”, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha lavorato a Trigoria in numerose vesti, principalmente come responsabile del settore giovanile. [...] Assieme a Conti, dovrebbe salutare anche un altro pezzo importantissimo della storia recente di Trigoria: Alberto De Rossi, che aveva assunto il ruolo di responsabile del settore giovanile dopo diciannove anni alla guida della Primavera. Ma sono in atto dei colloqui per verificare una sua eventuale disponibilità a restare. Se andrà via si aprirà la questione della successione: il nome più caldo resta quello di Massimo Margiotta, che ha già ricoperto il ruolo a Verona. Proprio lì ha avuto modo di lavorare con l’attuale ds romanista Tony D’Amico, perciò i due si conoscono bene e potrebbero ritrovarsi nella Capitale. [...] Al primo luglio, un discorso simile riguarda anche il responsabile sanitario giallorosso per la prossima stagione: anche in questo caso la Roma pesca dall’Atalanta, dove sta per riprendere il dottor Riccardo Del Vescovo, che già in passato aveva lavorato a Trigoria. Del Vescovo rappresenta una professionalità esperta, che conosce già l’ambiente e che guiderà la nuova fase di ristrutturazione del reparto sanitario. Considerando che il 13 luglio prenderà il via la nuova stagione, i due annunci sono attesi in tempi brevi. [...] Da ieri, numerosi dipendenti delle aree contabilità, media, biglietteria, segreteria sportiva e altri dipartimenti hanno iniziato a lavorare come commessi nei Roma Store di Piazza Colonna, via del Corso, via Ottaviano, Porta di Roma e del Parco commerciale Da Vinci. [...]

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6
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