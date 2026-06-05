Calciomercato Roma, il Marsiglia non molla per Greenwood: poco sconto sulla richiesta di 50 milioni

C'è il "caso" Greenwood, la telenovela dell'estate. In casa Roma interessa il giocatore del Marsiglia sul quale c'è il Besiktas: "Possono offrire più soldi della Roma a Greenwood per quanto riguarda l'ingaggio - ha detto la giornalista Eleonora Trotta sul proprio canale Youtube - e il giocatore lo sa. Ma dalla propria parte la Roma ha un allenatore motivato e una società che si è mossa con l'entourage dell'attaccante. Le ultime notizie che ho sono sulla questione economica: dalla Francia non possono fare troppi sconti sulla richiesta di 50 milioni di euro perché hanno problemi economici e devono incassare".





