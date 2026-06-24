Calciomercato Roma, Grimaldo all'Atletico Madrid: Ruggeri potrebbe partire

L'Atletico Madrid secondo le informazioni riportate dal giornalista, ha chiuso per Grimaldo. Il giocatore lascerà il Bayer Leverkusen e si trasferirà in Spagna alla corte di Simeone.

Una notizia che potrebbe riguardare anche la Roma in ottica Ruggeri: l'ex Atalanta, già accostato ai giallorossi, potrebbe essere chiuso appunto dall'arrivo dello spagnolo. I Colchoneros, stando a quanto si è appreso nel corso delle ultime settimane, non ha chiuso alla possibile uscita dell'esterno mancino. E, alla Roma, potrebbe fare comodo. La richiesta però è di 20 milioni di euro e, come vi abbiamo raccontato in passato, anche la Juventus ci ha pensato. In ogni caso, questo affare in chiusura, potrebbe dare il via libera definitivo al ritorno in Serie A di Ruggeri.

?❤️? Alejandro Grimaldo to Atlético Madrid, here we go! Verbal agreement in place between all parties.



Bayer Leverkusen accept final proposal worth over €20m as total package with add-ons.



Grimaldo only wanted Atléti, personal terms agreed last week — and deal now in place. pic.twitter.com/oCK9YMWcab — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026



