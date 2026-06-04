Clicky

Calciomercato Roma, dalla Turchia: riunione in Inghilterra tra i dirigenti del Fenerbahce e Greenwood

04/06/2026 alle 23:07.
olympique-de-marseille-v-stade-de-reims-ligue-1-mcdonalds-2024-2025

Mason Greenwood è il sogno di Gian Piero Gasperini per rinforzare la Roma della prossima stagione. L'esterno in forza al Marsiglia ha molti estimatori in giro per il mondo, tra cui il Fenerbahce. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, in questo momento in Inghilterra sta avvenendo una riunione tra i dirigenti del club turco ed il classe 2001 per cercare di anticipare i giallorossi e convincere l'ex Manchester United a trasferirsi in Turchia.