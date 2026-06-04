Calciomercato Roma, dalla Turchia: riunione in Inghilterra tra i dirigenti del Fenerbahce e Greenwood

Mason Greenwood è il sogno di Gian Piero Gasperini per rinforzare la Roma della prossima stagione. L'esterno in forza al Marsiglia ha molti estimatori in giro per il mondo, tra cui il Fenerbahce. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, in questo momento in Inghilterra sta avvenendo una riunione tra i dirigenti del club turco ed il classe 2001 per cercare di anticipare i giallorossi e convincere l'ex Manchester United a trasferirsi in Turchia.

ÖZEL | Hakan Safi’nin yönetim kurulunda yer alan Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç ve Menajer Cenk Melih Yazıcı, İngiltere’de Mason Greenwood ile bir araya geldi! Kritik zirve başladı! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 4, 2026



